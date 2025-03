Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mehrere Sachbeschädigungen im Innenstadtbereich

Ludwigsburg (ots)

Zu mehreren Sachbeschädigungen im Innenstadtbereich von Bietigheim-Bissingen kam es in der Nacht von Sonntag (16.03.2025) auf Montag (17.03.2025). Bislang unbekannte Täter nahmen einen Stein aus der Grundstücksumrandung eines Sportgeschäftes in der Talstraße und warfen an diesem eine Glasscheibe ein. Vermutlich ebenfalls mit einem Stein beschädigten die Vandalen ebenso eine Scheibe einer Apotheke in der Hauptstraße. Zudem warfen die Unbekannten mit einem Stein die Glasscheibe einer Sporthalle in der Holzgartenstraße ein. Die Polizei geht in allen Fällen von den gleichen Tätern aus. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

