Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (13.03.2025) 14:00 Uhr und Montag (17.03.2025) 09:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Haldenweg in Aldingen ein. Die Einbrecher verschafften sich mutmaßlich durch ein Fenster im Untergeschoss gewaltsam Zutritt und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke in der Erdgeschosswohnung. Ob und in welcher Höhe den Tätern Diebesgut in die Hände fiel, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeuge, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar unter Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell