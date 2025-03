Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (18.03.2025) zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über ein eingeschlagenes Kellerfenster in ein Wohnhaus im Stadtteil Gerlingen-Bopser und durchsuchten dort sämtliche Zimmer. Ob letztendlich Diebesgut erlangt werden konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden am Fenster beträgt etwa 300 Euro. Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Gerlingen unter Tel. 07156 9449-0 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

