Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: 39-Jährige in psychischem Ausnahmezustand mit Messer unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte eine 39-Jährige am Dienstag (18.03.2025) gegen 09:15 Uhr in Döffingen für einen Polizeieinsatz.

Nach vermutlich vorausgegangenen familiären Streitigkeiten zwischen einer 29-Jährigen und der 39-jährigen Aggressorin flüchtete die 29-Jährige, um Schutz zu suchen, in einen Einkaufsmarkt in der Dätzinger Straße. Hier folgte ihr die 39-Jährige mit einem Küchenmesser in der Hand ebenfalls in den Markt. Mitarbeitende des Marktes erkannten die Situation und wirkten sofort beruhigend auf die 39-Jährige ein. Ihnen gelang es die Frau festzuhalten sowie im weiteren Verlauf ihr das Messer abzunehmen. Anschließend verständigten sie die Polizei und hielte die 39-Jährige bis zu deren Eintreffen weiter fest. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die 39-Jährige vorläufig festnehmen. Die genauen Gesamtumstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Da sich die 39-Jährige vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Verletzt wurde niemand.

