POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Mehrere Unfallfluchten in Wohngebiet - Verursacher ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Eine regelrechte Schneise der Verwüstung hinterließ ein zunächst unbekannter Lenker eines Sattelzuges am Montag (17.03.2025) gegen 06:00 Uhr in der Höhenstraße in Darmsheim. Der Lenker des Gespanns fuhr vom Rappenbaumweg kommend in die ringförmige Höhenstraße. Da sein großes Gefährt offensichtlich nicht zu den örtlichen Gegebenheiten passte, blieb er an insgesamt drei Grundstücksmauern sowie an einem am Straßenrand stehenden Wohnmobil hängen und beschädigte diese teils erheblich. Bislang wird der Sachschaden auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend aus dem Wohngebiet, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Anwohner, die auf die lautstarken Kollisionen aufmerksam wurden, erkannten noch ein wegfahrendes Gespann, welches Betonplatten geladen hatte. Erst am Folgetag kehrte der 59-jährige Verursacher mit seinem beschädigten Gespann zur Unfallstelle zurück und stellte sich der Polizei. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Das Polizeirevier Sindelfingen sucht in diesem Zusammenhang mögliche weitere Geschädigte aus dem Wohngebiet. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

