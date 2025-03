Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Sachbeschädigung an mehreren Pkw - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (17.03.2025) zwischen 12:00 Uhr und 16:40 Uhr zerkratzten noch unbekannte Täter eine Vielzahl von Fahrzeugen unterschiedlichster Hersteller im Fronäckerweg in Schönaich. Bislang wurden der Polizei zwölf beschädigte Fahrzeuge gemeldet. Ersten Ermittlungen zufolge benutzten die Vandalen einen dünnen und spitzen Gegenstand. Die Höhe des Sachschadens wird bislang auf etwa 20.000 Euro beziffert. Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich unter Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

