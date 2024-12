Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241205.1 Bönebüttel - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bönebüttel (ots)

Am 03.12.24 ereignete sich in Bönebüttel im Einmündungsbereich Aufeld / Hornsredder ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Polizei ermittelt im Falle der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach eigenen Angaben befuhr der 18-jährige Geschädigte am vergangenen Dienstag gegen 11 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Kreisstraße 10 aus Richtung Brachenfeld kommend in Richtung Aufeld. Zeitgleich habe ein dunkelblauer Ford Mondeo die Straße Hornsredder aus Richtung Tasdorfer Weg kommend befahren und beabsichtigte nach rechts in die Straße Aufeld/ Kreisstraße 10 einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige verletzte sich hierbei schwer. Der Fahrer des Ford Mondeo habe laut Zeugenaussagen sein Fahrzeug zunächst am Fahrbahnrand abgestellt, während Zeugen sich um die Erstversorgung des Verunfallten kümmerten. Später sei aufgefallen, dass der Unfallveruracher sich entfernt habe, ohne dass seine Personalien aufgenommen worden seien. Zeugenangaben zufolge habe der Fahrer sichtlich unter Schock gestanden.

Der Fahrer des Ford Mondeo soll ca. 40-50 Jahre alt und ca. 180 cm groß gewesen sein. Zudem soll er ein auffälliges Mal (Muttermal oder Warze) an der Oberlippe gehabt haben.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten Verkehrsteilnehmer machen können werden gebeten, sich unter der Nummer 04326-6679880 bei der Polizeistation Wankendorf oder unter der Telefonnummer 05422-5005142 beim Polizeirevier Plön zu melden.

Stephanie Lage

