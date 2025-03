Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Unfall in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Mittwoch (19.03.2025) kurz vor 19.00 Uhr im Einmündungsbereich der Béla-Barényi-Straße in die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen einen Unfall beobachten konnten. Ein 56 Jahre alter Kia-Lenker und ein 23 Jahre alter Mercedes-Fahrer befanden sich in der Béla-Barényi-Straße nebeneinander auf den beiden Rechtsabbiegespuren auf die Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Beim Abbiegen stießen die beiden zusammen und es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen sich zu melden.

