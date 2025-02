POL-SO: Kupferkabel entwendet - Die Polizei sucht Zeugen

Wickede (ots) - In der Zeit zwischen dem 01.12.2024, 12 Uhr und 18.02.2025, 12 Uhr, drangen Unbekannte in eine derzeit geschlossene Gaststätte in der Straße Schmitz Hof ein. Der Täter ließ sich in einen ca. 1,5 m tiefen Kellerschacht herunter. Dort wurde mit einem Werkzeug ein Aluminiumfenster mit massiver Gewalteinwirkung aufgehebelt. Das Fenster konnte geöffnet werden und der Täter verschaffte sich Zugang in das Objekt. Es wurde augenscheinlich nichts durchsucht und ...

mehr