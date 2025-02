POL-SBR-STADT: Zettel an Fahrzeug hinterlassen - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht am Saarbrücker Zoo

PI Saarbrücken-Stadt (ots) - Am Montag, 20.01.2025, kam es gegen 17 Uhr auf der A620 in Fahrtrichtung Mannheim im Bereich der Ausfahrt zum Ostspangenkreisel / St. Arnual zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei war der Fahrzeugführer (18) eines Peugeots 308 zunächst auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung St. Arnual gefahren. ...

