POL-SBR-STADT: Vollstreckung eines zweiten Haftbefehls nach einer Serie von Raubdelikten in der Innenstadt von Saarbrücken

Saarbrücken (ots) - Seit Sonntag, dem 19.01.2025 wird die 25-jährige Frau B. vermisst. Die junge Frau verließ an besagtem Tag ihre Wohnung in Saarbrücken in unbekannte Richtung. Möglicherweise befindet sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermissten ...

