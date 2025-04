Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen eines äußerst gefährlichen Überholmanövers, dass ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (15.04.2025) gegen 10:10 Uhr auf der Kreisstraße 1086 bei Nufringen durchführte. Eine 21-jährige VW Lenkerin war auf der Kreisstraße 1086 von Nufringen kommend in Richtung Kuppingen unterwegs als im Gegenverkehr der noch unbekannte Fahrzeuglenker zu einem Überholmanöver ansetzte. Hierbei fuhr der Unbekannte auf die Gegenfahrspur um einen Lkw zu überholen. Den Überholvorgang leitet er jedoch mutmaßlich ein, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte die 21-Jährige ihren VW nach links in den angrenzenden Grünstreifen. Bei dem Ausweichmanöver wurde ihr VW nach jetzigem Stand nicht beschädigt. Der Unbekannte, der mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen sein soll, setzte seine Fahrt indes fort. Zeugen, die die Situation beobachtet haben, sowie weitere Verkehrsteilnehmende, die möglicherweise ebenfalls gefährdet wurden, wenden sich bitte unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell