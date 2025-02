Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Verkehrsunfall am Morgen in Grundschöttel

Wetter (Ruhr) (ots)

Am heutigen Morgen wurden um 08:03 Uhr die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein, Wengern und Alt-Wetter zu einem Verkehrsunfall in die Steinkampstr. alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte bereits kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen wurde schnell ersichtlich, dass sich keine Personen mehr in den Fahrzeugen befanden und lediglich eine kleine Menge an Scheibenwischwasser ausgetreten war. Da dieses sofort auf der eiskalten Straße gefror, wurde durch die Kräfte der Bereich mittels Streusalz abgestreut. Weitere Maßnahmen waren seitens der Feuerwehr nicht erforderlich. Alle beteiligten Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und verblieben an der Einsatzstelle. Einsatzende für die Feuerwehr konnte dann auch bereits nach circa 30 Minuten gemeldet werden.

