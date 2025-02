Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder ausgelöst

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am heutigen Morgen um 08:45 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte zunächst festgestellt werden, dass offensichtlich keine Rauchentwicklung für die Auslösung verantwortlich war. Die weitere Erkundung ergab, dass ein Heimrauchmelder in einer Restmülltonne vor dem Haus entsorgt worden war und dieser Alarm gab. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen. Der Vermieter wurde telefonisch über diese unsachgemäße Aufbewahrung des Rauchmelders in Kenntnis gesetzt. Ob der Mieter der entsprechenden Wohnung lediglich seine Restmülltonne überwachen wollte, konnte die Feuerwehr nicht in Erfahrung bringen.

