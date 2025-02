Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und Esborn wurden am Samstag, 08.02.2025 um 13:34 Uhr zu einem gemeldeten Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten zunächst keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde das Gebäude mit einem Messgerät kontrolliert. Hier konnte in einem Abstellraum einer Wohnung ein Sauerstoff verdrängender Stoff gemessen werden. Die betreffende Räumlichkeit wurde durch die Feuerwehr leergeräumt. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Geruch durch gärendes Sauerkraut entstanden war. Durch den ebenfalls alarmierten Energieversorger "AVU" wurden ebenfalls noch Kontrollmessungen durchgeführt. Nach der Belüftung der Räumlichkeiten wurde die Einsatzstelle dem Mitarbeiter der AVU übergeben und der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Abend um 18:54 Uhr zu einem Kleinbrand an der Grundschötteler Straße alarmiert. Hier war aus ungeklärter ein Wahlplakat in Brand geraden. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurden die brennenden Überreste mit der Kübelspritze abgelöscht und der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

