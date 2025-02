Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht in Wadgassen

Wadgassen (ots)

Am 06.02.2025 kam es gegen 17:50 Uhr in der Provinzialstraße in Wadgassen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Hierbei fuhr der bislang unbekannte, männliche Unfallverursacher mit einem schwarzen Mercedes-Benz Limousine in Höhe der Volksbankfiliale eine 83-Jährige Frau an, welche gerade im Begriff war die Straße zu queren und entfernte sich ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Durch die Kollision wurde diese am Knie verletzt.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitig zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter 06831-9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell