POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung "Bedrohung mit Schusswaffe in Siersburg"

Saarlouis-Fraulautern (ots) - Am Dienstagnachmittag, den 04.02.2025, kam es auf offener Straße in Saarlouis-Fraulautern zu einem schweren Fall der Häuslichen Gewalt. Ein 36 Jahre alter, türkischstämmiger Beschuldigter griff hierbei öffentlichkeitswirksam seine ehemalige Lebensgefährtin an. Nach lautstarken Beleidigungen bezüglich ihrer unangemessenen Kleidung ...

