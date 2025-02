Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B269N - Bereich Überherrn Langwies

Überherrn (ots)

Am Abend des 05.02.2025 kam es gegen 18:00 Uhr auf der B269N, im Bereich der Zufahrt "Überherrn-Langwies", zu einer konkreten Gefährdung des Straßenverkehrs. Hierbei wurde ein blauer Citroen Saxo mit französischem Kennzeichen von einer 77-jährigen Fahrzeugführerin ohne ersichtlichen Grund zunächst stark abgebremst und anschließenden fast vollständig in den Gegenverkehr gelenkt. Nach Angaben von Verkehrsteilnehmern sei es nur aufgrund einer Gefahrenbremsung eines entgegenkommenden grauen Audis (Modell A4 oder A6)zu keinem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen. Weiteren Zeugenangaben zur Folge wurde der besagte Citroen Saxo bereits zuvor in der Ortslage Überherrn in auffälliger Fahrweise durch die Straßen geführt. Hierbei sei der PKW mehrfach stark beschleunigt, ruckartig abgebremst und immer wieder in den Gegenverkehr gelenkt worden.

Eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet.

Geschädigte der Straßenverkehrsgefährdungen sowie weitere Tatzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Saarlouis, unter 06831-9010 zu melden.

