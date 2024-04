Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Eine leicht verletzte Person durch Auffahrunfall (18.04.2024)

Donaueschingen (ots)

Am Donnerstagvormittag ist es zwischen der Ortschaft Aasen und Donaueschingen auf der K 5701 gegen 8 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Die verletzte 53-Jährige fuhr in der Nähe des Ortsausgangs Aasens langsamer, um in einen Feldweg einzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 41-jähriger Renault-Fahrer erkannte das zu spät und fuhr auf ihr Fahrzeug auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Renault-Twingo-Fahrerin wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

