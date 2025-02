Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall in Saarlouis-Picard

Saarlouis - Picard (ots)

Am 29.01.2025 ereignete sich im Taffingsweg in Saarlouis OT Picard gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein parkender PKW beschädigt wurde. Bei dem beschädigten PKW handele es sich nach einer Zeugenaussage um einen schwarzen Mercedes, möglicherweise ein SUV, mit Merziger Kreiskennung, der in Längsaufstellung am Straßenrand geparkt war. Der Fahrer des unfallverursachenden PKWs ist mittlerweile bekannt. Das Kennzeichen des geschädigten PKWs konnte vom Zeugen jedoch nicht erfasst werden. Nachfragen bei den angrenzenden Anwohnern führten bislang nicht zur Ermittlung des Geschädigten. An der Fahrertür des geschädigten schwarzen Mercedes sei ein nicht unerheblicher Schaden entstanden. Sollten Hinweise zum Halter oder Fahrer des Mercedes, zugelassen auf den Landkreis Merzig vorhanden sein, melden Sie sich bitte an: Polizeiinspektion Saarlouis, Telefon: 06831/9010.

