Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Festnahme nach Häuslicher Gewalt in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 21.01.25, kam es in Saarlouis zu einem schweren Fall der Häuslichen Gewalt. Hierbei drang der 32 Jahre alte Täter zunächst gewaltsam in die Wohnung der Geschädigten ein und fügte ihr anschließend durch Schläge mit einem Gegenstand lebensbedrohliche Verletzungen zu. Die Frau fand bei einem Nachbarn Hilfe und wurde in das Klinikum Saarbrücken eingeliefert. Als Motiv der Tat wird die vorherige Trennung der Geschädigten von ihrem Lebensgefährten gesehen. Nach Erlass eines Haftbefehls, konnte der Beschuldigte am 31.01.25 durch Polizeibeamte des Kriminalermittlungsdienstes Saarlouis festgenommen werden. Der Festgenommene wurde noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in die JVA Saarbrücken verbracht.

