Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Freitagmorgen (08:00 Uhr) mit einem 41-jährigen Fußgänger aus Waltrop zusammen. Anschließend flüchtete der Autofahrer. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt, medizinische Hilfe brauchte er nicht.

Zu dem Unfall kam es an der Straße Am Moselbach. Hier wollte der Autofahrer von einem Parkplatz aus in die Straße einbiegen. Der 41-Jährige war zeitgleich auf dem Gehweg unterwegs.

Personenbeschreibung: männlich, 50-60 Jahre, kurze dunkelblonde/braune Haare

Der Mann soll einen grauen/silbernen Kombi mit Recklinghäuser Kennzeichen (RE) gefahren haben.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell