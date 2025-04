Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Renningen: Tödlicher Verkehrsunfall in der Benzstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag (14.04.2025) gegen 17:25 Uhr in der Bolzstraße in Renningen. Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer befuhr im Renninger Industriegebiet die Bolzstraße in Fahrtrichtung Leonberg. Zur gleichen Zeit befuhr in entgegengesetzter Richtung eine 84-jährige Fahrzeuglenkerin die Bolzstraße in Fahrtrichtung Malmsheim. Auf Höhe eines Lebensmittelmarktes wollte die 84-Jährige nach links auf den Parkplatz des Marktes abbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich das Zweirad des 24-jährigen und kollidierte in der Folge beim Abbiegevorgang mit diesem. Durch die Kollision stürzte der 24-Jährige vom Motorrad und erlitt schwere Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch Ersthelfer und alarmierte Rettungskräfte verstarb das Opfer noch vor Ort. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 11.000 Euro belaufen. Sowohl das Motorrad als auch der Mercedes wurden abgeschleppt. Neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Bolzstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter zur Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt. Während der Unfallaufnahme versammelten sich mehrere Angehörige am Unfallort. Hierbei kam es immer wieder zu emotionalen Auseinandersetzungen zweier Gruppierungen, welche durch die eingesetzten Einsatzkräfte geschlichtet werden mussten und weitere drohende Eskalationen verhindert werden konnten.

