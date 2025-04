Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Möglingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Kollision zwischen zwei Sattelzug-Gespannen mit anschließender Unfallflucht kam es am Montag (14.04.2025) gegen 20:15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81). Ein noch unbekannter Lenker eines Sattelzug-Gespanns war in Fahrtrichtung Heilbronn auf dem zuschaltbaren und freigegebenen Seitenstreifen unterwegs. In Höhe der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd wechselte der Unbekannte nicht auf die rechte Fahrspur, sondern fuhr verbotswidrig weiter geradeaus über die Sperrfläche und den anschließenden Beschleunigungsstreifen der Autobahnauffahrt. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 33-jähriger Lenker eines Sattelzug-Gespanns über die Auffahrt der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd auf die Beschleunigungsspur in Richtung Heilbronn, wo es zur Kollision beider Fahrzeuggespanne kam. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 9.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Bei dem Gespann des Unbekannten soll es sich um eine blaue Sattelzugmaschine mit Tankauflieger gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

