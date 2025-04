Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (11.04.2025) 22:50 Uhr und Montag (14.04.2025) 23:10 Uhr brachen noch unbekannte Täter in eine Schule in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim ein. Die Einbrecher hebelten mit brachialer Gewalt eine Notausgangstüre von außen auf. Der entstandene Sachschaden an der Türe beträgt rund 1.000 Euro. Ob die Täter im Schulgebäude Beute machen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Kornwestheim hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell