Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Zigarettenautomaten brachen noch unbekannte Täter am Montag (14.04.2025) gegen 01:30 Uhr in der Max-Planck-Straße in Gärtringen auf. Mutmaßlich mit einem Elektrowerkzeug schnitten die Täter den Automaten auf. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten sämtliche Zigarettenschachteln. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Höhe des Diebesgutes muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gärtringen unter Tel. 07034 2539-23 oder per Mail unter herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

