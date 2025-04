Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Wurst aus Seniorenheim geklaut

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (12.04.2025) 20:00 Uhr und Sonntag (13.04.2025) 06:00 Uhr in den Küchenbereich eines Seniorenheims in der Albstraße ein. Mutmaßlich durch ein Küchenfenster gelangten die Einbrecher in den Küchentrakt des Hauses und gingen von dort weiter zum Kühlraum. Aus dem Kühlraum stahlen die Einbrecher Wurstwaren im Wert von etwa 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zum Verbleib der Wurstwaren geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell