Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (13.04.2025) zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr wurde in Hemmingen, auf dem Parkplatz an einer Sporthalle, in der Eberdinger Straße ein geparkter Audi beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten das Fahrzeug vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

