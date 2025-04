Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich durch eine Verwechslung von Gas- und Bremspedal ereignete sich am Montag (14.04.2025) gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Frankenstraße in Marbach am Neckar. Eine 85-jährige Mercedes-Lenkerin wollte mit ihrem Fahrzeug in eine Tiefgarage eines Wohnheims fahren. Plötzlich beschleunigte der Mercedes und durchbrach zunächst das geschlossene Rolltor der Tiefgarage, bevor er letztendlich gegen eine Betonwand prallte. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die 85-Jährige und ihr 89 Jahre alter Mitfahrer Verletzungen, deren Ausmaß noch nicht bekannt sind. Der Mercedes, an dem ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Tiefgarage wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

