POL-NI: Nienburg/Langendamm - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg/Langendamm (ots)

(Reh) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 20.11.2024 um 13.55 Uhr in der Oderstraße in Nienburg/Langendamm ereignete.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge befand sich ein zu diesem Zeitpunkt haltender blauer Omnibus eines ortsansässigen Unternehmens an einer Bushaltestelle an der Oderstraße, als sich ein weißer Kastenwagen von hinten näherte und an dem Bus vorbeifuhr. Beim Vorbeifahren stieß der Kastenwagen mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen das linke Heck des Busses und verursachte mindestens an dem Bus einen Schaden.

Der Führer des Kastenwagens entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den durch ihn verursachten Schaden zu kümmern.

Auch der Busfahrer musste seine Fahrt vor dem Eintreffen der Polizei fortsetzen, da sich noch Fahrgäste in dem Bus befanden.

Die Polizei Nienburg bittet nun darum, dass sich der geschädigte Busfahrer, der Unfallverursacher, Zeugen und Hinweisgeber mit der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 9212-0 in Verbindung setzen.

