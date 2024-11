Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Sturmeinsätze im Stadtgebiet

Stadthagen und Umgebung (ots)

In der Nacht von Samstag, den 23.11.2024 auf Sonntag, den 24.11.2024 mussten Polizei und Feuerwehr zu mehreren Einsätzen aufgrund des starken Winds ausrücken.

Bereits am Samstagabend gegen 19:15 Uhr streift ein PKW -Führer einen umgestürzten Baum auf der Auffahrt zur Ortsumgehung in FR Nienstädt in Stadthagen. Der PKW wurde nur leicht beschädigt und der Baum anschließend von der Feuerwehr beseitigt. Gegen 21:12 Uhr wurde ein großer Baum auf der Schaumburger Straße in Lindhorst gemeldet, der ebenfalls beseitigt werden musste. Am frühen Morgen des 24.11. gegen 01:00 Uhr ist in der Schillerstraße in Stadthagen eine Laterne umgeknickt, die durch den örtlichen Bauhof gesichert werden musste. Zeitgleich ging die Meldung über einen Baum auf der Fahrbahn im Fasanenweg ein, der wiederum von der Feuerwehr beseitigt werden konnte. Personenschäden sind polizeilich nicht bekannt geworden.

