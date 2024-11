POL-NI: Bad Nenndorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen Bus, unbekanntem Pkw und Haus

Nienburg (ots) - (Reh) Am Dienstag, den 19.11.2024, gegen 16:20 Uhr nutzte ein bislang unbekannter Täter eine günstige Gelegenheit, um eine Handtasche aus einem PKW auf dem Parkplatz der Firma Expert an der Oyler Straße in Nienburg zu entwenden. Die 86-jährige Geschädigte aus Nienburg stellte ihre Tasche in den geöffneten Kofferraum ihres PKW und begab sich für einen kurzen Augenblick zur Fahrertür. In diesem ...

