Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kind flüchtet mit Fahrrad nach Verkehrsunfall

Zeugen und Kind gesucht.

Liebenau (ots)

(opp) Am Mittwoch, den 13.11.2024, gegen 13:40 Uhr, ereignete sich in der Ortstraße in Liebenau ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem, aus Richtung Rathaus kommenden, fahrradfahrenden Kind. Demnach habe die Fahrerin eines Pkw Dacia beabsichtigt, von einem Grundstück auf die Ortstraße, in Richtung der Langen Straße aufzufahren, als ein ca. 10jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg gegen die Fahrzeugseite des Pkw geprallt und zu Boden gestürzt sei. Die Fahrzeugführerin sei sofort ausgestiegen um sich um den Jungen zu kümmern. Dieser habe sich entschuldigt, hätte gesagt, dass er seine Mutter hole und sei dann mit dem Fahrrad wieder in Richtung Rathaus davon geradelt. Hier habe er noch gerufen, dass er in der Königsberger Straße wohne, was aber so nicht stimmen braucht. Der Junge könne wie folgt beschrieben werden:

- 150cm bis 160cm groß - 10 Jahre alt, eventuell etwas älter - blondes Haar - Brillenträger.

Ein etwas größeres und älteres Mädchen, welches den Jungen zuvor begleitet hätte, sei dagegen in Richtung der Langen Straße weggefahren. Ob sich der Junge bei dem Aufprall und Sturz verletzt hat und ob sein Fahrrad beschädigt wurde, ist derzeit nicht bekannt. An dem Pkw Dacia sei ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,00 Euro entstanden. Die Beamtin der Polizeistation Liebenau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05023/988990.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell