Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei sucht Radfahrer nach sexueller Belästigung

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hat am Montagabend eine junge Frau belästigt. Nach dem Mann wird gesucht. Beschreibung: etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,75m bis 1,80m groß, kräftige Statur (nicht dick), schwarze kurze Haare, Drei-Tage-Bart (mit Schnäuzer), trug eine (gelb)reflektierende Arbeitshose und Jacke, sprach Deutsch mit Akzent. Er war auf einem hellen Trekking-Fahrrad oder Mountainbike unterwegs - und fuhr in Richtung Süden davon.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach er die 20-Jährige aus Recklinghausen gegen 23.15 Uhr auf der Berghäuser Straße an. Zunächst fuhr der Radfahrer an der jungen Frau vorbei, drehte dann aber um, stieg vom Fahrrad ab und fragte nach persönlichen Dingen und Vorlieben. Die 20-Jährige ging nicht darauf ein, rief stattdessen bei einer Angehörigen an und bat um Hilfe. Der Mann verschwand erst, als die junge Frau zu einem Hauseingang ging. Am nächsten Tag (Dienstag) erstattete die 20-Jährige Anzeige bei der Polizei.

Wer Hinweise zu dem tatverdächtigen Radfahrer hat oder Angaben zu dem Vorfall selbst machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell