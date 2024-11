POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Handtaschendiebstahl

Stadthagen (ots) - (Reh) Die Polizei Stadthagen sucht mögliche Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, den 20.11.2024 zwischen 09.30 Uhr und 10.45 Uhr in der Engen Straße in Stadthagen, etwa in Höhe der Marktpassage ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren gegen den in einer Parkbucht abgestellten schwarzen ...

