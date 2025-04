Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Denkendorf: Stundenlange Teilsperrung nach Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Für mehr als sechs Stunden musste die Bundesautobahn 8 (BAB 8) in Fahrtrichtung München am Montag (14.04.2025) teilgesperrt werden, nachdem sich gegen 18:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hatte. Ein 21-jähriger Ford-Lenker wechselte zunächst von der mittleren auf die linke Fahrspur. Hier kollidierte er mit einem herannahenden Renault eines 58-Jähren, der auf der linken Fahrspur unterwegs war. Nach der Kollision geriet der Ford des 21-Jährigen ins Schleudern und prallte zweimal gegen die Mittelleitplanke. Der Ford-Lenker sowie sein 20-jährige Mitfahrer wurden hierbei schwer verletzt. Der Renault-Lenker erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5.500 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung München bis etwa 19:45 Uhr voll gesperrt. Danach konnten bis etwa 20:45 Uhr sukzessive der Seitenstreifen und der rechte Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden. Die intensiven Reinigungsarbeiten auf den beiden linken Fahrspuren dauerten noch bis etwa 00:45 Uhr an. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung München. Neben mehreren Streifen der Verkehrspolizeiinspektion waren Feuerwehrkräfte, mehrere Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

