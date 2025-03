POL-NE: Unbekannte stehlen Navigationssystem und Dashcam

Kaarst (ots) - Am Dienstag (04.03.) soll gegen 21:15 Uhr der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Fiat Puntos an der Kreuzstraße in Kaarst ein geparktes Fahrzeug touchiert und sich dann in Richtung "Am Ehrenmal" entfernt haben. Das geparkte Auto wurde dabei beschädigt. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer ...

