Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher flüchten in den Wald

Meerbusch, Neuss, Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (5.3.) sind zwei bislang unbekannte männliche Personen offenbar in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Wald in Meerbusch Büderich eingedrungen. Zwischen 19 Uhr und 19:07 Uhr verschafften sie sich möglicherweise über ein an das betroffene Grundstück angrenzende Waldstück Zutritt zum Gelände. Dort drangen sie über die Terrassentür ins Gebäude ein und durchwühlten mehrere Räume, bevor sie von der zurückkehrenden Hausbewohnerin gestört wurden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen flohen die beiden Tatverdächtigen daraufhin zurück in den Wald, wobei sie Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände erbeuteten. Bislang ist lediglich bekannt, dass die mutmaßlichen Einbrecher dunkel gekleidet waren und Mützen trugen. Eine sofort eingeleitete Fahndung, auch unter Hinzuziehung eines Diensthundes und Polizeihubschraubers verlief negativ.

Bereits zuvor, zwischen 8 Uhr und 8:10 Uhr, waren Einbrecher an der Karl-Arnold-Straße, ebenfalls in Büderich, aktiv. Hier drangen sie durch die Wohnungstür in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

An der Danziger Straße in Meerbusch-Osterath kam es am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 14:30 Uhr zu einem weiteren Einbruch. Hier wurde die Terrassentür angegriffen und die Räume durchsucht. Nach Zeugenaussagen lösten die Einbrecher dabei einen Alarm aus. Offenbar flüchteten sie ohne Beute.

Am selben Tag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch an der Eichendorffstraße im Neusser Dreikönigsviertel. Die unbekannten Täter brachen über ein Gartenfenster ein und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

Gescheitert ist ein Einbruchsversuch am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 23 Uhr an der Alemannenstraße in Neuss-Furth. Hier wurde an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus Schäden festgestellt, die auf einen versuchten Einbruch hindeuten. Da die Wohnungstür doppelt abgeschlossen war, gelang des den mutmaßlichen Tätern offenbar nicht, einzudringen.

In der Zeit von Mittwoch (26.2.) bis zum 5.3. ist es offenbar zu einem weiteren versuchten Einbruch an der Hauptstraße in Korschenbroich-Glehn gekommen. Hier wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, ob der oder die Unbekannten ins Gebäude gelangt sind, ist jedoch unklar. Beute wurde nach ersten Erkenntnissen nicht gemacht.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer der Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Zugleich erinnert die Polizei an ihr Beratungsangebot: Eigentümer und Mieter können sich vor Ort von den Experten der Polizei erklären lassen, wie sie Häuser und Wohnungen effizient gegen Einbrüche schützen können. Ein Termin kann ebenfalls unter 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell