POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Lenker ist es am Dienstagnachmittag in Pforzheim gekommen.

Ein 28-jähriger Radfahrer befuhr gegen 16:50 Uhr die Westliche Karl-Friedrich-Straße stadteinwärts auf dem gekennzeichneten Fahrradschutzstreifen. Ein in die gleiche Richtung fahrender Opel-Fahrer beabsichtigte am Kreuzungsbereich in Richtung Brötzinger Fußgängerzone abzubiegen. Hierbei fuhr er gegen den neben ihm befindlichen Radfahrer, der in der Folge stürzte und leichte Verletzungen davontrug.

Der Opel-Fahrer sowie weitere Passanten erkundigten sich nach dem Wohlbefinden des Radfahrers, welcher zunächst angab nur leicht verletzt worden zu sein, woraufhin sich der Pkw-Lenker von der Unfallstelle entfernte.

Aufgrund von Schmerzen machte der Radfahrer im Nachgang Verletzungen geltend, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Fahrer des Opel kann wie folgt beschrieben werden: männlich, mittleren Alters mit einem südosteuropäischen Erscheinungsbild und kurzgeschorenen Haaren. Er fuhr einen weißen Kleinwagen von Opel.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim sucht Zeugen und Hinweisgeber und bittet diese, sich unter der Rufnummer 07231 / 186 3111 zu melden.

