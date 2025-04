Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht nach Kollision auf Fußgängerüberweg

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Freitag vor einer Woche (04.04.2025) gegen 15:00 Uhr ereignete sich am Fußgängerüberweg an der Kreuzung Hindenburgstraße / Wilhelmstraße in Eltingen ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein noch unbekannter Lenker eines dunklen SUV mit mutmaßlichen Leonberger Kennzeichen (LEO-) war auf der Hindenburgstraße in Richtung Carl-Schmincke-Straße unterwegs, als er am Fußgängerüberweg in Höhe der Kreuzung Wilhelmstraße zunächst anhielt, um eine14-jährige E-Scooter-Lenkerin passieren zu lassen. Als die 14-Jährige bereits auf den Fußgängerüberweg gefahren war, fuhr der Unbekannte plötzlich los und touchierte das Heck des Kleinstfahrzeugs. Die 14-Jährige und ihre 15-jährige Mitfahrerin, die ebenfalls auf dem E-Scooter stand, stürzten zu Boden und erlitten leichte Verletzungen. Ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die beiden Mädchen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Am E-Scooter der Marke Xiaoben entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

