Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Unfall in Kreisverkehr verletzt (07.07.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13:30 Uhr hat sich in einem Kreisverkehr auf der Neckar- und Salinenstraße ein Unfall ereignet. Eine 23-Jährige fuhr mit einem Audi A6 in den Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr befand sich bereits ein 28-jähriger Motorrad-Fahrer. Dem Biker gelang es noch zu bremsen, wodurch er jedoch ins Rutschen geriet und mit dem Audi zusammenstieß und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen war nicht notwendig. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5.500 Euro.

