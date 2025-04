POL-HA: Beifahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt in Krankenhaus gebracht

Hagen-Boele (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstagmorgen (03.04.2025) in einen Kiosk im Stadtteil Boele ein und flüchteten anschließend. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Um etwa 5 Uhr vernahm ein Anwohner der Overbergstraße einen Knall und bemerkte bei seiner Nachschau, dass zwei Männer in den anliegenden Kiosk eingebrochen waren und anschließend in Richtung Lönsweg davonliefen. Dort stieg ...

