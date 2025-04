Polizei Hagen

POL-HA: Festnahme nach Diebstahl von Alkohol im Wert von knapp 500 Euro

Hagen-Boele (ots)

Ein Lüdenscheider erhielt am Donnerstag (03.04.2025) eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls und wurde nach der Tat vorläufig festgenommen. Um 18.30 Uhr entwendete der 43-Jährige in einem Supermarkt in der Freiligrathstraße diverse Spirituosen im Wert von knapp 500 Euro. Er packte die Ware zunächst in einen Einkaufswagen, entfernte dann die Sicherung von den Flaschen und verstaute alles in seiner Jacke. Anschließend verließ der Mann den Kassenbereich, ohne zu zahlen. Ein Mitarbeiter verständigte die Polizei und konnte angeben, dass der 43-Jährige bereits mehrfach als Ladendieb in der Filiale in Erscheinung getreten ist und bereits ein Hausverbot für den Supermarkt hat. Polizisten nahmen den Lüdenscheider aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. (arn)

