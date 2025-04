Polizei Hagen

POL-HA: BMW in Hohenlimburg beschädigt - Herstelleremblem gestohlen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch (02.04.2025) beschädigten Unbekannte innerhalb weniger Stunden einen BMW in Hohenlimburg. Diesen hatte eine 19-Jährige gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz zwischen Unternahmerstraße und Oeger Straße geparkt. Nur drei Stunden später, als die Hagenerin zurückkehrte, musste sie einen Schaden an ihrem PKW feststellen. Die Abdeckklappe für den Abschlepphaken war verschwunden und Lackkratzer waren an der Beifahrerseite angebracht. Die Unruhestifter entwendeten sogar das BMW-Emblem vom Fahrzeugheck. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu der Sachbeschädigung und dem Diebstahl unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

