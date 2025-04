Polizei Hagen

POL-HA: Zu zweit auf E-Scooter unterwegs und in Auffahrunfall verwickelt

Hagen-Mitte (ots)

An der Kreuzung Märkischer Ring/Rathausstraße fuhr eine E-Scooter-Fahrerin Mittwochnachmittag (02.04.2025) auf ein vorausfahrendes Auto auf. Die 14-Jährige war gegen 17.30 Uhr vom Märkischen Ring aus kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Sie habe zwar den Suzuki der 33-jährigen Autofahrerin bemerkt und auch die Bremslichter gesehen, räumte jedoch ein, dass sich eine Freundin noch mit ihr auf dem E-Scooter befunden habe. Ihre Sozia habe aufgrund ihrer langen Haare nicht bemerkt, dass sie ihre Hand an den Geschwindigkeitshebel des E-Scooter gelegt und so beschleunigt hat. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass an dem Roller ein falsches Versicherungskennzeichen angebracht war. Der E-Scooter war zum Zeitpunkt des Unfalls außer Betrieb gesetzt und nicht versichert. Die Beamten leiteten deshalb ein Strafverfahren ein. (arn)

