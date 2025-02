Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Freienohl

Meschede (ots)

"Im Langel" sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in zwei Firmen eingebrochen. Möglicherweise haben die Einbrecher gegen Mitternacht zugeschlagen und sich gewaltsam Zutritt in die Firmen verschafft. Dabei ist auch Sachschaden entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Fälle übernommen, die Ermittlungen zu möglicher Tatbeute dauern an. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell