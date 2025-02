Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bei Onlineverabredung durch Personengruppe zusammengeschlagen

Arnsberg (ots)

Am Samstag endete eine Onlineverabredung eines 28jährigen Mannes aus Arnsberg in einer handfesten Schlägerei. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei verabredete sich der Geschädigte über ein Onlineportal mit einer angeblich jungen Frau im Bereich der Schwester-Aicharda-Straße in Neheim. In einem angrenzenden Park wurde der Mann aus Arnsberg durch eine Gruppe von 10 - 15 überwiegend Jugendlichen angegriffen und massiv zusammengeschlagen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Opfer durch bislang unbekannte Täter gezielt dort hingelockt worden ist. Einer der Haupttäter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 15 Jahre alt, etwa 175cm groß, kurzes schwarzes lockiges Haar, dunkle Sweat-Shirt-Jacke, graue Jogginghose, südländisches Erscheinungsbild. Die Personengruppe flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Rettungskräfte waren ebenfalls im Einsatz. Der Verletzte wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zur Tat machen können oder anderweitige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Es ist ebenfalls nicht auszuschließen, dass ähnlich gelagerte Fälle vorliegen, die ggf. aus Schamgefühl bislang nicht zur Anzeige gebracht worden sind. Hier bittet die Kriminalpolizei um unmittelbare Kontaktaufnahme. Die Polizeiwache in Arnsberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell