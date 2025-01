POL-HSK: Neuer Bezirksdienstbamter

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Meschede (ots)

Seit Anfang November ist Polizeihauptkommissar Dominik Flügge der neue Bezirksdienstbeamte in Meschede. Der 47-Jährige aus Olsberg-Bigge tritt somit die Nachfolge von Ludger Siepe an, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet wurde. Nach seiner Ausbildung begann Dominik Flügge seinen polizeilichen Dienst in Düsseldorf. Anschließend wechselte er in den Hochsauerlandkreis, wo er zwei Jahre in der Wache in Arnsberg und danach in der Polizeiwache in Meschede tätig war.

Als Bezirksdienstbeamter ist er nun für den Bereich Meschede Nord zuständig. Zu diesem Bereich gehören: Meschede, Enste, Stockhausen, Laer, Windhäuser, Mülsborn, Schüren, Enkhausen, Mielinghausen, Erflinghausen, Remblinghausen, Drasenbeck, Köttinghausen, Höringhausen, Frielinghausen, Ennert, Einhaus, Vellinghausen, Immenhausen, Berghausen und Hennetalsperre.

Der Bezirksdienst der Polizei steht den Bürgerinnen und Bürgern jederzeit helfend zur Seite. Ein großes Anliegen des Bezirksdienstes ist die Verkehrssicherheit, insbesondere die frühkindliche Verkehrserziehung in Kindergärten und Grundschulen. "Besonders die Nähe zum Bürger ist mir sehr wichtig! Unser Standort direkt gegenüber vom Rathaus und in der Nähe des Mescheder Wochenmarktes ist ideal, da wir so schnell mit den Bürgern vor Ort ins Gespräch kommen und passende Lösungen für polizeiliche Probleme und Anliegen finden können", so Flügge über seinen neuen Job.

Die beiden Mescheder Bezirksdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Frank Pawlack und Polizeihauptkommissar Dominik Flügge, sind am Franz-Stahlmecker-Platz 3 untergebracht und nach telefonischer Vorabsprache dort erreichbar. Die Telefonnummer lautet: 0291 90877-30 / -32. In Notfällen ist der Polizeiruf 110 zu wählen.

