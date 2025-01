Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto auf Radweg unterwegs

Insassen betrunken

Eslohe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet. Dieses bewegte sich gegen 00:30 Uhr auf einem Radweg zwischen Wenholthausen und Eslohe. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften am Ort und konnte das Fahrzeug im weiteren Verlauf im Bereich Brauckweg in Eslohe antreffen. Der Pkw war mit vier Personen besetzt. Augenscheinlich standen sämtliche Insassen unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Dem äußeren Anschein nach konnte davon ausgegangen werden, dass der Pkw aufgrund der festgestellten Verschmutzungen fernab befestigter Wege unterwegs gewesen sein muss. Die Einsatzkräfte berichten, dass sich die Fahrzeuginsassen sehr unkooperativ verhalten haben. Es wurden die Fahrzeugtüren verschlossen, sodass zunächst keine weitere Kontaktaufnahme möglich war. Trotz mehrerer Aufforderungen, die Türen zu öffnen, kamen die Insassen der polizeilichen Anordnung nicht nach. Um die weiterführenden polizeilichen Maßnahmen durchzusetzen und eine Weiterfahrt zu verhindern, zerstörten die Einsatzkräfte mindestens eine Autoscheibe. Anschließend folgte die Festnahme der Insassen. Zwei Personen setzten sich z. T. massiv zur Wehr und mussten durch die Einsatzkräfte überwältigt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 24 Jahren jeweils aus Herne, Bielefeld, Rheine und Gelsenkirchen. Es wurden Blutproben angeordnet. Der Führerschein eines 24-Jährigen wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell