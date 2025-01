Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Festnahme eines international gesuchten Straftäters in Meschede

Meschede (ots)

Der Kriminalpolizei gelang am Mittwoch die Festnahme eines international gesuchten Straftäters in Meschede. Bereits einen Tag zuvor erhielt die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Hinweise aus den benachbarten Niederlanden auf einen 24jährigen Mann aus Utrecht. Dieser steht im Verdacht, dort eine andere Person lebensgefährlich verletzt zu haben. Es besteht somit der Vorwurf eines versuchten Tötungsdelikts. Das Verfahren wird in den Niederlanden geführt. Der Person gelang jedoch die Flucht in die Bundesrepublik Deutschland. Die unmittelbar durchgeführten Ermittlungen führten zu der Erkenntnis, dass sich die Person im Stadtbereich Meschede aufhält. Zunächst bestand der Verdacht, dass sich die gesuchte Person in einem Hotel oder einer Pension eingemietet hat. Diese Vermutungen haben sich jedoch vorerst nicht bestätigt. Sofort eingeleitete Observationen sowie weitergehende kriminalpolizeiliche Maßnahmen engten den Aufenthaltsort so weit ein, dass es am Mittwoch gegen 16:00 Uhr zur Festnahme kam. Der Gesuchte hielt sich im Bereich eines Supermarktes auf der Briloner Straße in Meschede auf. Zivilfahnder der Kriminalpolizei griffen zu und nahmen den Mann aus den Niederlanden fest.

